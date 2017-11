Zverev draußen: Sock sorgt für Überraschung!

Und es war wieder "Showtime" in der O2-Arena in London. Jack Sock, dessen Spitzname in den letzten Wochen Programm zu sein scheint, entzauberte am Donnerstagabend bei den ATP Finals auch den als Nummer 3 gesetzten Deutschen Alexander Zverev. Sock steht nach einem 6:4, 1:6 und 6:4-Erfolg als erster US-Amerikaner seit Andy Roddick 2007 im Halbfinale des Masters.