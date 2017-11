Streik-Däninnen werden nicht gesperrt

Die dänische Auswahl war wegen eines Gehalts-Konflikts zwischen Verband und Spielerinnen Mitte Oktober nicht zu dem Spiel gegen Schweden angetreten. Danach hatte es eine teilweise Einigung gegeben, sodass das nächste Qualifikationsspiel gegen Kroatien stattfinden konnte. Die Verhandlungen dauern noch an.

In einem ähnlichen Streit in Norwegen hatte der dortige Fußball-Verband kürzlich die Entschädigungszahlungen für seine Nationalteams neu geregelt und die Frauen von 2018 an mit den Männern gleichgestellt.