Jüdisches Museum Wien: Ort der Begegnung

Jüdisches Museum Wien im Palais Eskeles

Die Geschichte der Wiener Juden ist eine Geschichte der Extreme: Migration, Armut, Prosperität, fast völlige Vernichtung und Neubeginn. Davon handelt auch die permanente Ausstellung "Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute". Die Dauerausstellung ist sowohl von aussagekräftigen Objekten aus der Wiener jüdischen Geschichte als auch von spannenden multimedialen Elementen geprägt.

Neue Wechselausstellung: "Israel before Israel"

Von 22. November 2017 bis 1. April 2018 ist die neue Ausstellung "Israel before Israel - Fotografien von Ze’ev Aleksandrowicz 1932-1936" im Jüdischen Museum Wien zu sehen. Diese zeigt eine Auswahl von Ze’ev Aleksandrowicz' Palästina-Fotos, die in den Jahren 1932 bis 1936 entstanden, mit einem Schwerpunkt auf Tel Aviv.

Geboren 1905 in Krakau als Sohn eines Papierhändlers, lebte er als Student auch kurz in Wien. Zahlreiche Reisen führten ihn in europäische Länder und Mitte der 1930er-Jahre einmal um die Welt. Tel Aviv, die 1909 gegründete, erste moderne jüdische Stadt faszinierte ihn. Seine Fotos der Stadt beeindrucken durch einen manchmal fast magischen Schwebezustand zwischen dem Gewollten und dem Zufälligen, dem bewusst Fokussierten und dem nur halb Miteingeplanten im unscharfen Hintergrund. Das macht sie so anziehend, so verlockend. Sie sind ein Schatz von Bildern eines sehr spezifischen Ortes zu einer sehr spezifischen Zeit, die so ohne ihn und seine Kamera unwiederbringlich verschwunden wären.