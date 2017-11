Toro Rosso 2018 mit Gasly und Hartley

Der Franzose Pierre Gasly und der Neuseeländer Brendon Hartley sind in der kommenden Saison die Stammpiloten von Toro Rosso. Dies teilte der italienische Rennstall am Donnerstag mit. Der 21-jährige Gasly hatte heuer in Malaysia sein Debüt gefeiert, der 28-jährige Hartley in den USA. Damit hat Daniil Kwjat auch beim Schwesterteam von Red Bull keine Zukunft mehr.