Tansania: Österreicher bei Flugzeugabsturz getötet

"Natürlich sind wir in Schock. Es ist schrecklich"

Die Ursache des Absturzes in der Nähe des Serengeti-Nationalparks wurde nicht genannt. Informationen zu den Opfern würden bekannt gegeben, nachdem die Angehörigen informiert worden seien, ließ die Fluglinie Coastal Aviation wissen. "Natürlich sind wir in Schock. Es ist schrecklich", sagte der Geschäftsführer der Airline, Julian Edmunds. Er selber fliege die Maschinen der Airline regelmäßig. "Ich habe großes Vertrauen in unsere Besatzung und Ausstattung." Die Fluggesellschaft werde alles tun, um die Untersuchungen des Absturzes zu unterstützen.

Viele bei Touristen beliebte Nationalparks und Sehenswürdigkeiten in Ostafrika sind nur mit Allradfahrzeugen oder kleinen Flugzeugen erreichbar. Etliche Fluggesellschaften in der Region nutzen einmotorige Flugzeuge wie die Cessna Caravan.