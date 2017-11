14-jähriger Bettlerjunge verzaubert das Internet

Fortan steht er mit dem Ball an der Kreuzung. Wenn die Ampel auf Rot schaltet, weiß er wie viel Zeit er hat, seine Tricks dem in Stau stehendem Publikum zu zeigen. Beim "Gaberln" kommt er auf 825 Wiederholungen, er kann den Ball sowohl auf seinem Rücken als auch auf seinen Schultern tanzen lassen. Wenn die Ampel wieder auf Grün wechselt, muss er schon seinen "Lohn" eingesammelt haben. Denn dann müssen die Autos starten. Und am Ende des Tages muss er zurück in den Slum, in die Wellblechhütte seiner Familie gehen.

YouTube-Star

Die Geschichte würde nicht im 21. Jahrhundert spielen, wenn eines Tages nicht ein Passant Ivan beim "Gaberln" aufnehmen würde. Das ist die Wende im Leben des kleinen Balljongleurs. Das Video wird via Social Media zum Renner. Zahlreiche Reporter erscheinen in den nächsten Tagen in seinem Viertel, um ihn bei seiner täglichen Arbeit zu sehen. Sie nennen ihn "den Magier mit dem Ball". In einem der Interviews, als er über seine Träume gefragt wird, sagt der 14-Jährige: "Mein großer Wunsch ist es, für mich und meine Geschwister Winterkleider kaufen zu können. Ich möchte Fußballprofi werden, bei meinem Lieblingsklub dem SC Guarani."

Manchmal werden Träume wahr

Und manchmal werden Träume eben wahr. Regis Marques, der Vorsitzende des Spielergewerkschaftsbundes, will zumindest das bewirken. Er nimmt sich seiner an. Zuerst verschafft er Ivan eine Mittrainiergelegenheit bei Guarani, aber damit noch nicht genug, er kämpft so lange, bis der ehemalige Schuhputzjunge diese Woche seinen ersten Profivertrag bei seinem Lieblingsverein unterschreiben kann. Guarani zahlt ihm 100 US-Dollar im Monat.