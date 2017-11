Federer mit weißer Weste ins Masters-Halbfinale

Roger Federer hat am Donnerstag seine weiße Weste bei den ATP-Finals in London gewahrt. Der als Nummer zwei gesetzte Topfavorit besiegte in Gruppe "Boris Becker" den als Nummer 5 gesetzten Kroaten Marin Cilic 6:7(5), 6:4, 6:1 und hat damit bereits wieder 600 Zähler für die ATP-Rangliste gewonnen. Für Cilic war es im dritten Spiel die dritte Niederlage.