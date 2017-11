Hygiene schützt uns vor Seuchen

Malaria, Nil-Virus, Dengue-Fieber - alle Erreger sind schon in Österreich aufgetreten. "Flughafenschließungen wie heuer, als Ebola in Westafrika auftrat, bringen aber nichts", sagt der Leondinger Tropenmediziner Martin Haditsch, der mit Kollegen in Linz tagt. Dabei rettet uns vor allem die Hygiene vor dem Ausbruch importierter Seuchen.