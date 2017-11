Thiem ist heiß: "Eines meiner wichtigsten Spiele!“

Im ersten Gruppenspiel hatte Thiem gegen Dimitrov in drei Sätzen verloren, gegen Carreno Busta dafür in drei Durchgängen gewonnen. "Der dritte Satz war ein Hin und Her und eine 50:50-Chance für beide Spieler. Zum Glück habe ich das entscheidende Break geschafft. Das Glücksgefühl und die Erleichterung ist riesig."

Das Masters-Abenteuer soll am Samstag eine Fortsetzung finden. "Aufregend! Die Matches in dieser Halle sind nicht zu toppen, die Stimmung genial" Goffin ging am Mittwoch gegen Dimitrov 0:6, 2:6 unter, wie sehr nahm ihn diese Pleite mit? "Dieses Ergebnis wird bei unserer Partie kein Thema mehr sein", schätzt Thiem, "das wird wie ein Viertelfinale bei einem ganz großen Turnier." Das sieht auch sein Kumpel aus Belgien so: "Für uns beide wäre ein Semifinale beim Masters ein echtes Karriere-Highlight."

Peter Moizi, Kronen Zeitung