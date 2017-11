Täter räumte Häuser aus: Haft

Hoher Schaden, vorerst wenig Hinweise - der Unbekannte entwischte zuerst immer wieder. Insgesamt soll er in den Bezirken Tulln und Bruck an der Leitha in acht Häuser eingestiegen sein. Doch dann gelang es den Ermittlern der Polizei doch, einen Verdächtigen auszuforschen. Ein Kriminaltourist aus Bulgarien soll für die Coups verantwortlich sein. Mit der Beute scheint sich der 35-Jährige ein schönes Leben in seiner Heimat finanziert zu haben. Doch damit ist vorerst Schluss, der Serientäter wurde zu einer Strafe verurteilt.

Noch nicht ausgeforscht werden konnten hingegen die Mitglieder einer Profi-Bande. Die Unbekannten räumten vorerst im Raum St. Pölten Kellerabteile aus. Dabei nahmen sie Bekleidung, Sportartikel und Maschinen mit. Wenig später schlugen sie im Bezirk Melk zu. "Die Verbrecher haben mit einem Brecheisen die Schlösser aufgebrochen", berichtet ein Gesetzeshüter. Danach stahlen sie teures Werkzeug. Bei diesem Coup scheinen die Kriminellen aber gestört worden zu sein: Denn viele Beutestücke wurden anscheinend zum Abtransport penibel aufgeschlichtet, dann aber stehen gelassen - Fahndung!

Lukas Lusetzky, Kronen Zeitung