Feuerwehr musste für 490-Kilo-Frau Wand wegreißen

Vor acht Jahren hatte die Argentinierin nach eigenen Worten noch 130 Kilogramm gewogen. Nach dem Tod ihres Vaters sei sie dann in eine schwere Depression verfallen. Nun wolle sie sich wegen ihres Übergewichts behandeln lassen: "Ich will mich pflegen und ich will leben", sagte die junge Frau, bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurde.