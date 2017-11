Christkindlwerkstatt in Villach eröffnet

Ab Freitag, 17. November, bis zum Heiligen Abend - jeweils Freitag, Samstag und Sonntag - findet in der Christkindlwerkstatt am Samonigeck in Villach eine besondere Art und Weise der Kinderbetreuung statt. Es werden beispielsweise Schmuck, Weihnachtsdeko, Schlüsselanhänger oder wiederverwendbare Einkaufstaschen gebastelt. Wer will, kann auch lernen, wie man einen eigenen Adventkranz bindet.