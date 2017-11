Nach Gerichtstermin "Ex“ und Schwägerin attackiert

Unbelehrbar, mehr ist in diesem Fall wohl nicht zu sagen. Denn kaum hatte der 36-Jährige den Gerichtssaal verlassen, griff er zum Handy und drohte seiner 31-jährigen Ex-Frau mit dem Umbringen. Was den Tschetschenen derart in Rage brachte, könnte die zuvor getätigte Aussage der Schwester der 31-Jährigen vor dem Richter gewesen sein. Und so geriet auch diese schnell in die Schusslinie des wütenden Mannes: Er "stöberte" die 29 Jahre alte Frau, die für den Termin eigens von Bregenz nach Wien gereist war, in ihrer Wohnung in der Angeligasse in Wien-Favoriten auf.