Verletzter Mäusebussard von Polizisten gerettet

Mit Unterstützung der Polizei ist am Mittwoch ein verletzter Mäusebussard an einen Falkner zur Pflege übergeben worden. Ein Lkw-Lenker hatte den Greifvogel beim Abladen von Lärmschutzwänden bei einer Baustelle auf der Tauernautobahn in Flachauwinkl im Salzburger Pongau entdeckt. Das Tier war 80 Kilometer zuvor in Schladming gegen die Windschutzscheibe geprallt und auf die Ladefläche des Lkw geschleudert worden.