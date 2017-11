Lehrabschluss: Jeder Fünfte besteht Prüfung nicht

Nur 80 Prozent der Prüfungen waren positiv - der niedrigste Wert, der in der Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammern Österreichs je verzeichnet wurde. In den Jahren zuvor lag die Rate der positiven Prüfungen zwischen 81 und 83 Prozent, in den 1980er-Jahren sogar noch bei 88 Prozent.