Radeln gegen die Verschwendung von Lebensmitteln

475 Partner helfen bei der "Umverteilung" mit

Betreut werden sie von der privaten Initiative "Food-sharing", die hier vor vier Jahren nach deutschem Vorbild gegründet wurde. Unfassbare 370.000 Kilogramm an Lebensmitteln wurden so bislang umverteilt - bei rund 27.000 "Rettungseinsätzen". 475 Partnerbetriebe und Händler helfen dabei, indem sie überschüssige Ware melden und von den "Foodsavern" (zu Deutsch: Lebensmittelretter) abholen lassen. Neben noch genießbarem Obst und Gemüse machen auch Druckstellen an Dosen oder eingerissene Etiketten auf Getränkeflaschen die Ware unverkäuflich. Obmann Walter Albrecht hat in seiner Garage bereits 30.000 Kilo Nahrung vor dem Wegwerfen bewahrt. Außerdem helfen die "Foodsaver" Kleingärtnern bei der Ernte. Oder sie ernten hinter Bauern nach, die Gemüse, das nicht der Norm entspricht, auf den Feldern liegen lassen.

24-Stunden-"Fairteiler" wird am Sonntag eröffnet

Der erste 24-Stunden-"Fairteiler" wird am Sonntag um 11 Uhr auf dem St.-Elisabeth-Platz im vierten Bezirk eröffnet. Zusammengezimmert aus Paletten und dem Dach eines alten Schuppens, bieten darin Kühlschränke, die über das Internet verschenkt wurden, Platz für Nahrungsmittel.