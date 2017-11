Hausbrand fordert eine Tote und drei Verletzte

Drama im Burgenland: Beim Brand eines Hauses in Stegersbach im Bezirk Güssing ist am Donnerstag eine Frau ums Leben gekommen. Drei weitere Frauen wurden verletzt, teilte die Landessicherheitszentrale mit. Zu dem Brand waren vier Feuerwehren gerufen worden, der Löscheinsatz dauerte Donnerstagmittag noch an.