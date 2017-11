Wintereinbruch bringt Schnee bis in die Täler

Es wird immer kälter in Österreich: Ab Sonntag gibt der Winter mit einer straffen Nordwestströmung ein deutliches Lebenszeichen. Bereits am Freitag muss als Folge einer Störungszone in weiten Teilen Österreichs mit leichtem Regen oder zumindest grauem Himmel gerechnet werden, vor allem an der Alpennordseite ist mit Neuschnee zu rechnen. Die Asfinag erinnerte an die Pflicht der Kfz-Winterausrüstung.