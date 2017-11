Szabics über Debüt: "Hätte ich mir nie erträumt“

Franco Foda bestand auf Szabics, als es darum ging, seine Helfer zu bestimmen. Mit Foda spielte er gemeinsam bei Sturm, später wurde der Deutsche sein Trainer. Als auch Szabics die Fußballschuhe an den Nagel hing, beschäftigte ihn der Klub als Scout. Er fuhr quer durch Europa, von Kazan bis nach Portugal, um die passenden Spieler zu den "Blackies" zu holen. Und wurde der Co-Trainer von Franco Foda.

Der Beobachter

Dieses Mal war es die Aufgabe von Szabics, Uruguays Spiel zu analysieren und Wege zu finden, wie man erfolgreich gegen sie antreten kann. Neben Foda und Szabics kommt auch der zweite Co-Trainer von Franco Foda von Sturm, nämlich Thomas Kristl. Der Torwarttrainer Klaus Lindenberger blieb nach der Koller-Ära bestehen.

"In der ersten Hälfte hatten wir ein bisschen Glück, obwohl man auch sagen muss, der Gegner war nicht irgendwer: La Liga Stürmer Stuani, einer der besten von Girona, bekam gerade mal 20 Minuten von seinem Trainer. In der zweiten Halbzeit waren wir schon eher bestimmend und das gegen eine Mannschaft, wo die Verteidgung von Atletico Madrid und das Defensive Mittelfeld von Inter gestellt wurde. Von einem schöneren Debüt hätte ich nicht einmal träumen können", so Szabics im Interview der größten ungarischen Online-Site.