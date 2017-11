Trotz Trainerwechsel: Millionen-Gewinn bei Rapid

Nach dem Rekord-Gesamtumsatz von rund 48 Mio. Euro (inklusive 9,3 Mio Transfererlöse) und Gewinn von 11,6 Mio. Euro in der besonders außergewöhnlichen Saison 2015/16 konnten in der ersten Spielzeit im Allianz Stadion (1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017) und nach Ausgliederung des Profibetriebes Umsatzerlöse in der Höhe von rund 43,95 Millionen Euro erwirtschaftet und ein Gewinn von 2,3 Millionen Euro verbucht werden.