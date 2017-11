Assinger: "Ich bin derjenige, der blöd fragt!“

"Der Sport muss wieder viel mehr in unserer Gesellschaft verankert sein", nennt "Mr. Millionenshow" Armin Assinger als Hauptmotiv, weshalb er die ehrenamtliche Aufgabe in der neuen Bundessport GmbH, die 120 Millionen Euro Sportförderung an Verbände und Sportler vergibt, angenommen hat.

"Viele Schüler scheitern am Purzelbaum"

"Letztens hatte ich einen Auftritt in einem Einkaufszentrum. Als ich zu den Kindern sagte: ‚Jetzt gehen wir in die Hocke‘, haben sie mich angeschaut, als ob ich sechs Ohren und drei Nasen hätte. Das ist erbärmlich", ist der 53-Jährige über die motorischen Defizite unserer Jüngsten besorgt. "Viele Schüler scheitern am Purzelbaum, und wir wundern uns, dass jedes dritte Kind zu dick ist."

Als Aufsichtsrat-Vorsitzender will Assinger dazu beitragen, den Stellenwert des Sports zu steigern und auch für den Spitzensport bessere Voraussetzungen zu schaffen. Etwa im Bereich der Sportstätten.

Am Donnerstag präsentierte er zusammen mit Sportminister Hans Peter Doskozil in Wien die beiden hauptamtlichen Geschäftsführer der GmbH Clemens Trimmel und Michael Sulzbacher, die im Jänner ihre Arbeit aufnehmen. Seine eigene Rolle beschreibt der vierfache Weltcup-Sieger in Abfahrt und Super-G auch so: "Ich werde derjenige sein, der kontrolliert und blöd fragt!"

Anja Richter, Kronen Zeitung