Überlebende: „Ich wollte nur, dass es aufhört“

"Ich wollte einfach nur, dass es aufhört"

Irgendwann kam Srivastava dann allerdings an den Punkt, an dem sie nicht mehr kämpfen wollte: "Ich wollte einfach nur, dass es aufhört." Just in diesem Moment kamen ihr mehrere Zoobesucher zur Hilfe - einige Männer warfen Sessel, Bänke und Tische in das Gehege des Wildtieres und schafften es dadurch den Tiger abzulenken und von seiner Beute abzulassen.