Brad Pitt: Ehe-Elend mit Jolie im Alkohol ertränkt

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Brad Pitt (53) seine Beziehung zu Angelina Jolie (42) als "zwölf Jahre Hölle" empfunden habe. In einem Interview mit dem "Star"-Magazin packte ein Vertrauter des Hollywoodstars intime Details über dessen gescheiterte Ehe zu der Filmdiva aus. So berichtete er auch, dass Brads Alkoholsucht im Jahr 2012 begonnen habe - als das Glamour-Paar ein Weingut in Frankreich kaufte: "Es funktionierte nicht wie geplant: Angie mag keinen Wein, also trank Brad ihren Rosé ganz allein. Er hat sein Elend versucht mit Alkohol zu ertränken."