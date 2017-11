Sex-Täter belästigte die kleinen Kinder

Die Hand eines Sechsjährigen wollte ein vorerst Unbekannter bei einem Spielplatz in Himberg auf sein Geschlechtsteil legen. Dem völlig verschreckten Buben gelang die Flucht. Die alarmierten Polizeibeamten forschten schließlich den 58-jährigen deutschen Staatsbürger Paul L. als Verdächtigen aus. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Triebtäter am 4. Oktober mit offener Hose in Zwölfaxing auch hinter zwei Kindern hergewesen sein soll. L. sitzt derzeit in Korneuburg in Untersuchungshaft.

Da der Verdacht besteht, dass Paul L. - für ihn gilt die Unschuldsvermutung - weitere solche strafbare Handlungen an unmündigen Opfern in der Region begangen haben könnte, ersucht die Staatsanwaltschaft Korneuburg um Hinweise. Tipps direkt an die Polizei Himberg unter: 059133-3226.

