Hamilton kritisiert neues Reglement: "Echt ätzend“

"Bald auf NASCAR-Niveau"

Zudem sollen die Formel-1-Boliden im kommenden Jahr schwerer werden. Auch damit kann sich Hamilton nicht anfreunden: "Bald sind wir in Sachen Gewicht auf NASCAR-Niveau. Die Bremsdistanzen werden immer länger, die Bremsen werden noch mehr am Limit sein. Ich weiß, das klingt jetzt alles negativ. Aber als Racer willst du ein quicklebendiges, schnelles Auto."

Bis zum 20. und letzten WM-Lauf in diesem Jahr (26.November in Abu Dhabi) stehen für den 62-maligen Grand-Prix-Gewinner Lewis Hamilton noch Termine in Los Angeles, in der Mercedes-Fabrik in England und in New York auf dem Programm.