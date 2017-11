Model-Beauty Miranda Kerr ist wieder schwanger

"Es ist eine gewaltige Ehre, Mutter zu sein. Am liebsten mag ich den Teil des Tages, wen ich Flynn von der Schule abhole. Zu sehen, wie sein Gesicht aufleuchtet, wenn er mich sieht! Es ist Freude und Liebe in der reinsten Form. Es ist einfach magisch, ihm dabei zuzusehen, wie er wächst und seine eigene Persönlichkeit entwickelt", schwärmte die hübsche Brünette. All die "schlaflosen Nächte" nach der Geburt seien zwar hart gewesen, aber letztendlich hätten sie sich mehr als ausgezahlt.