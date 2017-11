Experte sieht Chance: Friedrich F. wird zermürbt

Was befand sich im Auto des Amok-Schützen? Hatte er warme Kleidung dabei? Diese Fragen beschäftigen nicht nur die Polizei, sondern auch Außenstehende wie den 67-jährigen Anton Sadjak: "Falls er Alpinbekleidung mit guter Isolation bei sich hat, macht ihm etwa die Frostnacht zuletzt nicht viel aus. Der Körper passt sich auch an tiefe Temperaturen an, benötigt dafür nur Zeit. Der Abhärtungsgrad ist entscheidend und in diesem Fall sicher vorhanden."