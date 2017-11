USA: Amokläufer (43) tötete auch eigene Ehefrau

Der mutmaßliche Schütze hatte am Dienstag an verschiedenen Stellen in und um Rancho Tehama Reserve die Schüsse abgegeben, darunter auch an einer Grundschule und auf einer Straße. Vier Menschen starben dabei, mindestens zehn Opfer wurden in Krankenhäuser gebracht, darunter zwei Kinder. Der Mann wurde am Ende von zwei Polizisten getötet.