Baby-Boom bei PSG nach Sensation gegen Barcelona

Gerard Pique sagte es ja voraus. Er meinte damals nach dem Duell Barcelona-PSG: in neun Monaten wird es einen Baby-Boom geben. Der Gemahl von Shakira dachte wohl eher an einen Baby-Boom in Barcelona, nachdem die Katalanen damals mit einem fulminanten 6:1 das 0:4 von Paris umdrehten. Jetzt aber ist das damalige Verliererteam Paris SG von einer richtig großen Anzahl an Neugeburten betroffen. Manches gleicht sich im Leben eben aus.