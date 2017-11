Kimaschutz-Index: Karges Urteil für Österreich

"Nehme Klimaindex nicht ernst"

"Ich nehme diesen Klimaindex einfach nicht ernst", sagte Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) in einer Stellungnahme am Rande der Bonner Klimaschutzkonferenz. Er führte aus, dass mit Frankreich ein Land weit voran liege, "in dem 50 Prozent des Stroms per AKW erzeugt werden". In Deutschland, das auf Platz 22 liegt, werde "bei den Regierungssondierungen gerade diskutiert (...), die Verstromung durch Kohle bis 2045 zu verlängern". Der Politiker weiter: "Der Index beurteilt sich so selbst."

Greenpeace forderte von der künftigen Bundesregierung, "Klimaschutz höchste Priorität einzuräumen". "Seit Jahren erleben wir in Österreich einen klimapolitischen Stillstand", kritisierte Adam Pawloff, Klima- und Energiesprecher von Greenpeace in Österreich. Die neue Koalition solle nun im Regierungsprogramm konkrete Maßnahmen verankern: Ein neues Ökostromgesetz mit ausreichenden Mitteln für den Ausbau von Sonnenenergie, Wind- und Wasserkraft, die Erhöhung der Mittel für thermische Sanierung auf 300 Millionen Euro pro Jahr sowie ein massiver Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel sind für Greenpeace Beispiele.

Kritik vom WWF

Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von Global 2000, kritisierte ebenfalls die Regierung: "Das schlechte Abschneiden im internationalen Vergleich zeigt, dass Österreich Klimapolitik nicht ernsthaft angeht. Zwei Jahre nach Abschluss des Pariser Klimaschutzabkommens gibt es noch immer keinen Plan, wie der Ausstieg aus fossiler Energie gelingen soll." Wahlmüller forderte ein Maßnahmenpaket für saubere Mobilität, die Umrüstung der mehr als 600.000 Ölheizungen, "und es braucht eine neue Offensive für Gebäudesanierung".