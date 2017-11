Wesley Snipes: Glaube rettete ihn hinter Gittern

Die "Blade"-Trilogie machte ihn zum Superstar: Im Laufe seiner über 30-jährigen Hollywood-Karriere heimste er über acht Filmpreise ein. Nach drei Jahren hinter Gittern ergatterte er direkt die nächste Hollywoodrolle in "The Expendables 3". Jetzt drehte der Schauspieler sogar mit einer Österreicherin. Adabei Norman Schenz traf ihn zum ungewöhnlichen Interview in Wien.