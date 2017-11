Tennisstar (40) bei Drogen-Razzia verhaftet

Monatelang wurde gegen die Bande ermittelt - nun klickten die Handschellen. Drei der Verdächtigen gingen in Prag ins Netz - auf frischer Tat ertappt bei einer Übergabe von insgesamt achteinhalb Kilo Kokain.

Jugendtrainer in Deutschland

Der mutmaßliche Kopf der Mafia, der 63-jährige Radoslav C., hingegen ging zeitgleich in der serbischen Stadt Novi Sad ins Netz. Wie auch dessen angebliche "Nummer 2", sein 40-jähriger Schwiegersohn Slavko P., der laut serbischen Medien mittlerweile offiziell sein Geld als Jugendtrainer in Deutschland verdient hatte.