Nach Messerattacke: Bewährung für Wienerin (18)

Mildes Urteil für eine 18-jährige Wienerin: Die junge Frau ist am Mittwoch von einem Wiener Schwurgericht wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Sie hatte am 10. Dezember 2016 in Favoriten einem Burschen mit einem Brotmesser in die Brust und zwei Mal in den Oberarm gestochen. "Mein Plan war nicht, ihn umzubringen", beteuerte die junge Frau, der die Anklage versuchten Mord anlastete.