Fleetwood und Rose um Gesamtsieg auf Europa-Tour

Die Engländer Tommy Fleetwood und Justin Rose spielen ab Donnerstag beim finalen Saison-Turnier der Golf-Europa-Tour in Dubai um den Gesamtsieg. Das Duo ist durch rund 250.000 Euro getrennt, der zweitplatzierte Rose (4,979 Millionen Euro) spielt nach zwei Siegen in Serie in Topform. Bernd Wiesberger (1,751 Millionen) ist Gesamt-14. und benötigt ein Top-Resultat, um am Bonus für die Top Ten zu partizipieren.