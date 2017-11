Schlaganfall! Daniel Welser muss Karriere beenden

Der langjährige österreichische Eishockey-Teamspieler Daniel Welser beendet mit Saisonende seine Karriere. Das gab der 34-jährige Stürmer von Red Bull Salzburg am Mittwoch bekannt. Welser hat am 18. September einen Schlaganfall erlitten, befindet sich derzeit in Therapie und wird deshalb in dieser Saison keine Spiele bestreiten. Danach hängt er die Schuhe endgültig an den Nagel.