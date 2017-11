FIFA-Prozess: Beschuldigter beging Selbstmord

Der Jurist war während der Regierung von Cristina Fernandez de Kirchner (2007 bis 2015) für die Koordination der Fernsehübertragung der lokalen Fußballliga mitverantwortlich. Die damalige Vergabe der Übertragungsrechte wird auch in Argentinien richterlich untersucht.

Wenige Stunden vor dem Tod des Anwalts hatte der argentinische Medienunternehmer Alejandro Burzaco in New York vor Gericht ausgesagt, er habe von 2005 bis 2014 insgesamt vier Millionen Dollar an ihn und einen weiteren Regierungsbeamten bezahlt. Der zweite Beschuldigte stritt am Mittwoch die Vorwürfe in Erklärungen an den Sender Radio Con Vos ab.