Studie: Diese Songs hören Psychopathen am liebsten

Echte Psychopaten dürften einen ziemlich normalen Musikgeschmack haben - das fand der New Yorker Psychologie-Professor Pascal Wallisch in einer Studie heraus. Sprechgesang und R&B sind laut dem Forscher bei Menschen mit Persönlichkeitsmerkmalen wie Mangel an Empathie und Gewissenlosigkeit sehr beliebt.

Die Wissenschaftler rund um Wallisch befragten für ihre Studie rund 200 Studenten. Im ersten Teil mussten sie einen Fragebogen ausfüllen, mit dem psychopatische Ansätze erkannt werden sollten. Die Probanden mussten beantworten, ob sie Aussagen wie "Liebe wird überbewertet" oder "Richtig ist für mich alles, mit dem ich davonkomme", zustimmen oder nicht. Danach bekamen sie rund 260 Lieder anzuhören, die sie je nach ihrem persönlichen Geschmack bewerten sollten. Unter den Top drei des Psychopathen-Soundtracks: "Lose Yourself" von Rapper Eminem, "No Diggity" von Blackstreet und Justin Biebers "What Do You Mean".