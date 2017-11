Fans in Sorge um erkrankte Shakira

Momentan befände sie sich in einem schwierigen Kampf, wieder gesund zu werden. "In all den Jahren als Sängerin habe ich mich nie in einer solchen Situation befunden", schreibt sie. Sie wolle ihrem Körper die notwendingen Wochen ermöglichen, die sie brauche, um wieder vollständig gesund zu werden. Abertausende Fans schickten der Kultsängerin über die sozialen Medien die besten Genesungswünsche und schlossen sie in ihre Gebete ein.