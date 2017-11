Krankenkassen erwarten heuer 11 Mio. Euro Verlust

Von den neun Gebietskrankenkassen rechnen jene in Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark, Kärnten und Tirol für heuer mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Ein Minus erwarten die Wiener (minus 16 Millionen), die Oberösterreicher (minus 13,9 Millionen), die Vorarlberger (minus 3,3 Millionen) und die Salzburger (minus 700.000 Euro). Auch die Versicherungsanstalten für Eisenbahn und Bergbau (minus 1,3 Millionen) und jene für öffentlich Bedienstete (minus 0,7 Millionen) prognostizieren ein Defizit. Von einem Plus gehen hingegen die Sozialversicherungen der gewerblichen Wirtschaft (plus 1,9 Millionen) und der Bauern (plus 3,4 Millionen) aus.