Thiem: Freundin „Kiki“ soll heute Glück bringen!

Da steht für den Lichtenwörther viel auf dem Spiel, hoffentlich bringt ihm sein "Herzblatt" Glück: In der Gruppe Pete Sampras überschlugen sich die Ereignisse - der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal unterlag dem Belgier David Goffin, beendete danach das Masters. "Wieder Knieschmerzen", erklärte "Rafa", "so macht das keinen Sinn."

Nummer zehn der Welt

Und damit wartet am Mittwoch statt Nadal ein anderer Spanier: Pablo Carreno Busta, 26 Jahre alt, Nummer zehn der Welt und Turniersieger in Estoril, Moskau und Winston-Salem, Semifinalist bei den US Open. Ein London-Debütant ersetzt die Nummer eins der Welt. Für Thiem ein alter Bekannter - in den direkten Duellen liegt Dominic gegen Carreno Busta 4:0 vorne. "Ich hab Nadals Match gegen Goffin verfolgt, gleich gesehen, dass er angeschlagen ist. Bitter für ihn - aber für die anderen Spieler macht es das natürlich etwas einfacher."

Gegen Carreno Busta spricht die Statistik klar für den Österreicher: Im Endspiel von Rio setzte sich Thiem heuer 7:5, 6:4 durch, 2016 hatte er gegen Carreno Busta bei den US Open und in Buenos Aires gewonnen. Thiem: "Doch da waren enge Matches dabei, das wird wieder ein harter Fight."