40 Autospiegel abgerissen: Zwei Jahre unbedingt

Der Angeklagte wurde damals auf frischer Tat ertappt und saß seitdem in U-Haft. Neben der schweren Sachbeschädigung legte die Staatsanwaltschaft dem Vater zweier kleiner Töchter auch schwere Körperverletzung zur Last. So ging der Somalier im April 2017 in einer Asylwerberunterkunft in Salzburg auf einen Afghanen los und versetzte dem Mann ohne Vorwarnung zwei Faustschläge und einen Kopfstoß. Zudem soll er in der U-Haft einen Mithäftling verletzt haben. Der Verdacht, dass er dazu einen in eine Unterhose eingewickelten Stein als Schlagwaffe benutzt hat, ließ sich aber nicht beweisen.

Schutz vor Abschiebung

Der zweifach vorbestrafte Angeklagte genoss in Österreich zum Zeitpunkt der Vorfälle wegen der Sicherheitslage in seinem Heimatland subsidiären Schutz vor Abschiebung. Und er ist hierzulande schon wegen mehrerer Delikte aufgefallen. So soll er neben Ladendiebstählen auch eine Tür in einer Caritas-Einrichtung eingeschlagen und Personen bedroht haben.