Dagmar Koller: „Ich war immer eine Nummer eins“

Wie war deine Mutter zum Zilk?

Die haben sich gehasst. Sie war todunglücklich, dass ich ihn auserwählt hab. Sie wollte für mich nicht jemanden, der schon zweimal verheiratet war. Ich hatte eine sehr strenge Mutter, heute bin ich ihr sehr dankbar, sie hat mich auf die Härte des Lebens toll vorbereitet. Oft ertrug ich sie nicht, aber ich war lieb zu ihr, weil sie ja alleine zwei Kinder, mich und meinen Bruder, großgezogen hat. Ohne einen Groschen von einem Mann.

Wie siehst du die aktuelle #metoo-Debatte über sexuelle Übergriffe?

Das ist schon jeder Frau passiert, auch mir. Ich war immer ein Mädchen, das sehr begehrt war. Dass mich alle verehrt haben, hat mir auch gut getan. Aber da waren schon welche, die mir zu nahe gekommen sind. Wenn sie mich küssen wollten, hab ich ihnen eine geschmiert. Ich hab mich sofort gewehrt. Da oben beim Busen haben sie bei mir zwar nie gegrapscht, weil da war nichts zum Grapschen.

Haben sie dir auf den Hintern geklopft?

Immer! Immer! Das hat auch der Helmut gemacht. Wenn eine Frau einen schönen Arsch gehabt hat und er kannte sie, dann - patsch. Das machte er auch vor mir. Im Burgtheater hat er sich einmal vertan. Vor uns ist die Frau Jungbluth gegangen, die war sehr attraktiv, sie hatte auch einen Ballon von einem Hintern. Auf einmal macht der Zilk patsch, sie dreht sich um - war das eine fremde Frau. Er hat sich sofort entschuldigt, wir haben alle gelacht. Aber ich finde es gut, dass diese Hollywoodstars jetzt alle aufstehen, ja, mit Recht tun sie es.

Wie war das bei dir?

Es war gang und gäbe damals. Was hab ich nicht oft in meiner Garderobe bitterlich geweint, ich war schon immer wieder richtig geschockt. Einmal hat ein Mann, dessen Name ich nicht verraten will, beim Vorsprechen die Türe zugesperrt, das war hier in Wien in seinem Büro. Gott sei Dank kam seine Frau, eine berühmte Schauspielerin, sie rüttelte an der Tür.

Was hat sich für dich nach dem Tod von Helmut Zilk verändert?

Das Alleinleben finde ich entsetzlich. Entsetzlich! Ich sitz da, schau in den Fernseher rein, dann hol ich mir einen Whisky, auch ein Zigaretterl, es liegt auch eine Pfeife da, auch die zünd' ich mir manchmal an - dann riecht es hier in der Wohnung wenigstens ein bisserl.