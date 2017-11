Lachkrampf bei Ex-Teamkapitän Christian Fuchs

Auf Facebook postete Fuchs bereits ein äußerst unterhaltsames Video. "Eine Nachricht an meine österreichischen Landsleute: Schaut euch mein neues Projekt mit den Comedy Hirten an. Lachen garantiert", so der ehemalige österreichische Nationalspieler. Zusammen mit den Kabarettisten startete der England-Legionär vor Kurzem seinen eigenen Comedy-Kanal.