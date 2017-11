Das war die bisher kälteste Nacht in Österreich

Am "wärmsten" in der Wiener City

Während in den höher gelegenen Randbezirken die Temperaturmarke teilweise knapp unter null Grad sank, war es an der Messstation in der Wiener Innenstadt mit 1,8 Grad in der Nacht auf Mittwoch in Österreich am "wärmsten".

Auf den Bergen war es in diesem Herbst schon kälter: So wurden nach Angaben der ZAMG am Dienstag am Brunnenkogel in Tirol minus 20,2 Grad gemessen, am 30. Oktober minus 15,1.