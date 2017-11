Rapidler Schaub wandelt auf den Spuren von Polster

Bei seinem Treffer gegen Uruguay in der 87. Minute stand Schaub auch Fortuna zur Seite, schließlich fand der Freistoß an Freund und Feind vorbei den Weg ins Tor. "Es hätte noch ein Spieler von uns den Ball erwischen können. Dass er reingegangen ist, ist natürlich Glück für mich", meinte Schaub.

Rapidler stellt keinen Anspruch auf Stammplatz

Auf einen Schönheitspreis verzichtete der Siegestorschütze aber gern. "Ich freue mich über jeden Treffer, den ich erziele." Trotz seiner beeindruckenden Bilanz verzichtete Schaub darauf, Ansprüche auf einen Fixplatz in der ÖFB-Auswahl zu erheben. "Sicher will ich von Anfang an spielen, doch wenn ich als Joker immer treffe, ist es auch nicht so schlecht."