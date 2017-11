Amber Heard über Sex: „Ich mag, wen ich mag“

Danach sei das Entsetzen ihrer Freunde und Agenten in Hollywood riesig gewesen. Die 31-Jährige: "Sie haben gesagt, dass ich nun nie wieder eine Hauptrolle in einer romantischen Komödie bekommen würde. Weil keine andere geoutete Frau das jemals bekommen hat. Nur dass ich mich nie geoutet habe, weil ich nie etwas Bestimmtes war. Es schränkt mich einfach zu sehr ein. Es stellt Menschen in eine Ecke."