81-Jähriger stürzt beim Fotografieren in den Tod

Tödlich hat der Wunsch nach einem Erinnerungsfoto für einen 81-jährigen Deutschen am Dienstagnachmittag in Salzburg geendet. Der Mann war bei Weißbach bei einem Aussichtspunkt ausgerutscht und stürzte in der Folge über eine Felswand in die Tiefe. Das Drama spielte sich offenbar vor den Augen von Angehörigen ab. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Pensionisten feststellen.