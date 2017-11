Allein unter Güterzug: Flüchtlingsbub (5) gerettet

Unfassbares Drama um einen erst fünfjährigen Flüchtlingsbuben am Brenner! Das Kind wurde am Montag kurz vor der Tiroler Grenze unter einem Güterzug entdeckt - zusammengekauert und stark unterkühlt! Von den Eltern fehlt jede Spur. In Tirol wurden heuer bislang fast 300 Illegale auf Güterwaggons aufgegriffen - der lebensgefährliche Fluchttrend reißt trotz des Wintereinbruchs nicht ab.