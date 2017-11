Terror: Opferzahl so hoch wie seit 2002 nicht mehr

Immer häufiger wurden in den vergangenen Jahren Europas Metropolen Ziel blutiger Terroranschläge. Allein im Jahr 2016 starben 826 Menschen bei den Attacken, davon 658 alleine in der Türkei. Damit waren in Europa so viele Terrortote zu beklagen wie seit 2002 nicht mehr, wie aus dem Global Terrorism Index der Londoner Denkfabrik IEP (Institute for Economics and Peace) hervorgeht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.