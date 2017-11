Neuartige Tablette vermeldet selbst ihre Einnahme

In den USA ist eine Tablette mit eingebautem Sensor zugelassen worden, der Botschaften an den Arzt oder Angehörige sendet. Die neuartige Pille meldet selbst, ob sie korrekt eingenommen wird, wie die US-Arzneimittelbehörde FDA am Montag mitteilte, soll die von ihr genehmigte Pille mit dem Namen "Ability MyCite" Patienten mit psychischen Erkrankungen verabreicht werden.